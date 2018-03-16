В Риге сотни человек вышли на шествие памяти легионеров СС

Несколько сотен человек принимают участие в центре Риги в шествии, которое приурочено ко Дню легионеров Ваффен СС — неофициального памятного дня павших бойцов Латышского добровольческого легиона, который входил в состав войск СС. Об этом сообщает Delfi.

Шествие началось от церкви Св. Иоанна в Вецриге и закончилось на площади у Памятника свободы. Сообщается, что в шествии, в частности, приняли участие бывшие легионеры войск СС и правые политики.

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На Площади свободы участников шествия встретила демонстрация антифашистов. В издании отметили, что во время шествия задержали одного антифашиста — он вел себя агрессивно и отказался подчиниться требованиям полиции.

Ранее сообщалось, что сейм Латвии отказался признавать день легионера СС праздником.