В Якутске собрали все обломки самолета, из которого выпали золотые слитки
Специалисты собрали все обломки створок грузового люка самолета Ан-12, из которого выпали 172 золотых слитка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в муниципальном управлении МВД России «Якутское».
«Накануне полиция охраняла территорию авторынка, куда упали обломки. Их уже все собрали, оцепление снято», — сказал источник.
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По его данным, 16 марта в данном районе снят режим охраны.
Сообщалось, что местные жители нашли один из золотых слитков, однако в министерстве опровергли данную информацию.
«Такой информации у нас нет, факт находки не подтверждаем», — добавил собеседник.
Ранее сообщалось, что в Якутии из самолета при взлете посыпались золотые слитки. Позже появилось видео собирающих золото из самолета жителей Якутска.