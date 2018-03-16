В Якутске собрали все обломки самолета, из которого выпали золотые слитки

__is_photorep_included11683975: 1

Специалисты собрали все обломки створок грузового люка самолета Ан-12, из которого выпали 172 золотых слитка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в муниципальном управлении МВД России «Якутское».

«Накануне полиция охраняла территорию авторынка, куда упали обломки. Их уже все собрали, оцепление снято», — сказал источник.

Реклама

По его данным, 16 марта в данном районе снят режим охраны.

Сообщалось, что местные жители нашли один из золотых слитков, однако в министерстве опровергли данную информацию.

«Такой информации у нас нет, факт находки не подтверждаем», — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что в Якутии из самолета при взлете посыпались золотые слитки. Позже появилось видео собирающих золото из самолета жителей Якутска.