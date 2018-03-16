В Хабаровском крае возбудили дело из-за огнестрельного ранения краснокнижной тигрицы

Полиция Хабаровского края возбудила уголовное дело по факту огнестрельного ранения амурской тигрицы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Управление МВД по региону.

«По факту огнестрельного ранения самки амурского тигра возбуждено уголовное дело по статье «незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ». Лица, причастные к совершению данного преступления, устанавливаются», — сообщили в ведомстве.

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О раненном тигре стало известно 6 марта, когда его обнаружили водители лесовозов. Они увидели увидели раненного зверя на дороге в районе заказника «Майский» в Хабаровском крае.

В данный момент установлено, что тигрица получила ранение картечью из гладкоствольного оружия в бедро, район хвоста и живота. Тигрицу дважды оперировали, ее состояние расценивается как стабильно тяжелое.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае обнаружили труп краснокнижного амурского тигренка.