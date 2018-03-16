В Петербурге 15 школьников отравились неизвестными таблетками

Пятнадцать школьников в Петербурге госпитализировали в связи с отравлением неизвестными таблетками, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного врача детской городской клинической больницы №5 имени Филатова Людмилу Исанкину.

«Всего было доставлено к нам 15 детей, трое из них находятся в отделении реанимации. Жизни детей ничего не угрожает, включая детей, находящихся в реанимации. Все дети получают лечение по токсикологическому стандарту. Под наблюдением они будут у нас до завтрашнего утра, а завтра решение будет приниматься по каждому ребенку индивидуально», — сказала Исанкина.

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Отмечается, что несколько детей были доставлены в больницу после того, как девочка принесла в школу неустановленные таблетки, которые употребила вместе с одноклассниками.

Пока медики не знают, каким конкретно препаратом отравились дети.

В декабре на севере Киргизии около 100 школьников отравились угарным газом на дискотеке.