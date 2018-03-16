В зоопарке Владивостока овчарка стала воспитывать котенка леопарда

В зоопарке Владивостока среднеазиатская овчарка взяла «на воспитание» котенка леопарда, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя зоопарка «Садгород».

Владельцы зоопарка купили щенка среднеазиатской овчарки в 2017 году, чтобы составить компанию двухмесячной львице по имени Астра.

Реклама

«Среднеазиатская овчарка Эльза, которая прославилась дружбой с львицей Астрой, взяла на воспитание маленького леопарда… Несмотря на свои размеры и ощущая свою силу, очень аккуратно и бережно выгуливает леопардессу Милашу», — говорится в сообщении.

Овчарка и ее первая воспитанница львица Астра вместе живут в одном вольере, играют и едят.