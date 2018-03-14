В МИД России рассказали, где можно найти примененное для отравления Скрипаля вещество
В МИД России заявили, что не получали от британской стороны данных о веществе, которым могли отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.
«…что касается названных в публичном пространстве технологий и химических препаратов, которые могли быть использованы на территории Великобритании, то в интернете доступна информация, согласно которой ими владели различные государства», — заявил источник.
В ведомстве пообещали в ближайшее время обнародовать эти данные. Также источник еще раз подчеркнул, что российская сторона призывает Лондон перестать скрывать имеющуюся информацию и начать официальные процедуры по обмену данными.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об ответственности Великобритании за попытку ввести в заблуждение мировую общественность насчет отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.