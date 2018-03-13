МЧС предупредило москвичей о гололеде

МЧС России предупредило жителей Москвы и Подмосковья о гололеде 13 и 14 марта. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В связи с прохождением холодного атмосферного фронта в ближайшие 1-3 часа 13 марта, с сохранением ночью 14 марта в Москве и Московской области ожидается местами гололед», — говорится в сообщении.

Реклама

В ведомстве также добавили, что водителям в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а пешеходам — обозначать себя светоотражающими элементами.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы и Подмосковья о гололеде 12 и 13 марта.