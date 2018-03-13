Полиция Британии повторно расследует смерти 14 человек после отравления Скрипаля

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Глава МВД Великобритании Амбер Радд заявила, что полиция страны совместно с военной разведкой Ми-5 решила повторно расследовать смерти 14 человек, которые по мнению депутатов британского парламента, могут быть связаны с Россией. Об этом пишет The Guardian.

По данным издания, с инициативой повторного расследования после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля выступил глава парламентского комитета по вопросам внутренних дел Иветт Купер.

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Он призвал главу МВД поручить Национальному криминальному агентству страны изучить «14 смертельных случаев, которые, насколько известно, спецслужбы США считают потенциально связанными с российским государством».

Как отмечается, в данный список входит бизнесмен Борис Березовский и экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что пострадавшая от отравляющего вещества дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия является гражданкой России.