После массового отравления таллием в Таганроге возбуждено дело
МВД возбудило уголовное дело после массового отравления таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Ростовской области.
В ведомстве подчеркнули, что провели проверку по факту отравления людей токсичным веществом.
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«По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», — уточнили в МВД.
Как стало известно ранее, сотрудники комплекса начали обращаться в больницы с осени 2017 года. Официально отравление подтвердили у 27 человек.
После этого в МВД начали проверку.