Пожар на шинном складе в Новосибирске локализован

В Новосибирске локализован пожар на шинном складе, разгоревшийся на площади в 300 кв.м. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по области.

«В Новосибирске локализован крупный пожар, возникший утром 12 марта в промышленной зоне. Открытое горение ликвидировано. В настоящее время основные усилия пожарных направлены на разборку и проливку конструкций», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что задымление в зоне пожара не представляет угрозы здоровью.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске загорелся склад с шинами.