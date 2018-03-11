СМИ сообщили о разработке в Британии аналога «закона Магнитского»

Британские власти приняли решение разработать аналог «закона Магнитского» против чиновников из России, которые окажутся замешанными в нарушении прав человека и коррупции. Об этом пишет The Telegraph.

Отмечается, что о новых антироссийских санкциях уже договорились глава МИД Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд. Ограничительные меры будут включать в себя среди прочего заморозку активов попавших в список россиян, а также невыдачу виз.

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По данным издания, разработка соответствующего закона началась после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которое чиновники Великобритании связывают с Москвой, несмотря на отсутствие конкретных доказательств.

Кроме того, источники издания сообщили о том, что правительство пока не внесло в законопроект пункты, которые сделают его действенным, хотя министры уже подтвердили свое согласие.

Ранее Джонсон прокомментировал инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и заявил, что при обнаружении «российского следа» британское правительство «даст ответ».