Жертвами землетрясений в Папуа — Новой Гвинее стали 55 человек

В результате мощного землетрясения в Папуа — Новой Гвинее и последовавших афтершоков погибли, по последним данным, 55 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в прошлый понедельник, 26 февраля. За ним последовали несколько афтершоков, в результате которых продолжают гибнуть люди.

Власти опасаются, что число жертв может превысить 100 человек. Как отмечается, толчки ударили по центральной части региона, которая является наименее развитой и удаленной. В связи с этим возникают трудности в подсчете пострадавших и погибших, а также в проведении спасательных операций и доставке помощи.