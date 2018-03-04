В бухте Магадана рыбаки застряли на дрейфующих льдинах

Спасатели выехали в бухту Гертнера в Магадане, чтобы спасти рыбаков, оказавшихся на дрейфующих льдинах. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Спасатели уже эвакуировали троих рыбаков, еще семнадцать выбрались самостоятельно. Один автомобиль утонул. Сейчас спасатели выдвинулись вытаскивать со льда семейную пару, поступило сообщение, что у мужчины случился сердечный приступ на льду», — сказал начальник Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии Магадана Олег Аверьянов.

Реклама

По его словам, спасатели эвакуируют исключительно людей, автомобили же, оставшиеся на льду, вероятнее всего, утонут.

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области спасатели помогли 16 рыбакам выбраться на берег.