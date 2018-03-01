Бельгийская полиция нашла 4,5 тонны кокаина в порту Антверпена

Бельгийские правоохранители обнаружили за неделю в общей сложности 4,5 тонны кокаина в порту Антверпена. Об этом сообщает NL Times.

Кокаин нашли в контейнерах, в которых должны были находиться бананы из Колумбии. Полиция изъяла наркотик и отправила груз адресату. Ими оказались шестеро человек из голландского Осса, которые и пришли получать товар.

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Подозреваемые задержаны, среди них пятеро граждан Нидерландов и один гражданин Колумбии.

Полиция оценила примерную стоимость найденного кокаина в €170 млн.