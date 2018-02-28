В МВД рассказали подробности стрельбы в Казани

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В Министерстве внутренних дел по Татарстану заявили, что причиной стрельбы стал бытовой конфликт, злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА «Новости».

«Злоумышленник 1981 года рождения конфликтовал с женой, по заявлению которой, он был подвергнут административному аресту на десять суток за хулиганство. Отбыв наказание, мужчина взял оружие и устроил разборки с обидчиками: женой и ее братом, у которого укрывалась женщина. Он начал стрелять по входной двери. Услышав стрельбу, жители обратились за помощью в полицию. Прибывшим на место сотрудникам 37-летний мужчина оказал вооруженное сопротивление, начал отстреливаться», — рассказали в ведомстве.

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В «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Татарстану, сообщили, что у погибшего в результате инцидента сотрудника ОМОН остались жена и трое детей.

Ранее сообщалось, что казанский стрелок покончил с собой.