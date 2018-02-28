При пожаре на севере Москвы погибли два сотрудника МЧС

Министерство чрезвычайных ситуаций подтвердило гибель двух пожарных во время ликвидации возгорания на севере столицы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление министерства по Москве.

Инцидент произошел вечером во вторник при тушении пожара в квартире на бульваре Матроса Железняка в районе Коптево.

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«В ходе тушения пожара, при проведении мероприятий для защиты путей эвакуации людей из соседних квартир произошло нарушение остекления и обильный выброс пламени. К сожалению, погибли двое пожарных», — сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами пожара на северо-западе Москвы.