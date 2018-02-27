Названа причина пожара с шестью погибшими в общежитии в Пермском крае

Причиной пожара в городе Чусовой, Пермский край, в котором погибли шесть человек, могла стать невыключенная электроплитка. Об этом говорится в сообщении на сайте управления МЧС по региону.

«По предварительной информации, в одной из квартир была оставлена включенной в сеть электроплитка. Развитию пожара способствовало позднее обнаружение и сообщение в пожарную охрану, поскольку возгорание произошло в ночное время», — сообщает ведомства.

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Отмечается, что рассматриваются и другие версии возгорания.

В то же время осведомленный источник «Интерфакса» указывает, что причиной могло стать «замыкание электропроводки и неосторожное обращение с электроприборами».

В результате пожара в общежитии, который произошел в ночь с 26 на 27 февраля, погибли шесть человек, в том числе трое детей. По данным регионального минздрава, пострадали 11 человек.