Спасавшая застрявшего на дереве котика женщина сама застряла на дереве

В английском графстве Кембриджшир Эмили Уиттон решила сама спасти котенка своей подруги, который застрял на дереве, пишет Тelegraph.

Бело-серому котенку по имени Белла всего 13 недель.

Женщина забралась на 20-метровое дерево, но так и не смогла с него спуститься, так как у нее застряла нога.

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На место прибыла пожарная бригада и помогла женщине и котенку благополучно спуститься.

Представитель пожарной и спасательной службы Кембриджшира не «рисковать своей жизнью», чтобы спасти животное, а сразу вызывать специалистов.