Лукашевич рассказал, почему украинские радикалы не подожгли здание Россотрудничества в Киеве

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что украинские радикалы не смогли поджечь здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве из-за присутствия представителей СММ ОБСЕ. Об этом говорится в заявлении Лукашевича, опубликованном в твиттере постпредства.

«Радикалы из ОУН при бездействии полиции причинили зданию РЦНК материальный ущерб. Выбиты окна. Нанесены экстремистские надписи. Присутствие СММ ОБСЕ не позволило националистам реализовать планы по поджогу», — заявил Лукашевич.

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Ранее глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассказала об ущербе, нанесенном зданию РЦНК при атаке радикалов.

ОУН — террористическая организация, запрещенная в России.