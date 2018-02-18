Папа римский Павел VI будет канонизирован в 2018 году‍

Папа Римский Павел VI, глава Католической церкви с 1963 по 1978 год, будет канонизирован в этом году. Об этом заявил нынешний папа Римский Франциск, сообщает Catholic News Agency.

«Папа Павел VI будет причислен к лику святых в этом году», — сказал Франциск на встрече со священниками Римской епархии.

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Глава Католической церкви также пошутил, что на очереди в канонизации стоят папа Бенедикт XVI и он сам.

Ранее сообщалось, что папа Римский обвенчал стюардессу и бортпроводника во время полета.