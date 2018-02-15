Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в школе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования американскому президенту Дональду Трампу в связи со стрельбой в школе во Флориде. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в школе на юге штата Флорида погибли 17 человек.

Стрелок задержан.