Самолет совершил незапланированную посадку в Благовещенске из-за неработающего двигателя

Самолет Ан-24 авиакомпании «Якутия», который должен был выполнить рейс по маршруту Благовещенск — Якутск, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправностей во втором двигателе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя компании.

«Самолет сел по техническим причинам в аэропорту вылета. Резервное судно Ан-24 вылетит по маршруту в 13.30 (7.30 по московскому времени)», — сказал источник.

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СМИ Приамурья также сообщали, со ссылкой на очевидцев, что у самолета функционировал только один двигатель.

Ранее сообщалось, что самолет из Москвы вернулся в аэропорт из-за дыма в салоне.