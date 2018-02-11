Катастрофа Ан-148 попала на камеры видеонаблюдения

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Падение самолета Ан-148 в Московской области попало на камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА «Новости».

На 26-ой секунде записи виден большой взрыв от упавшего на землю самолета.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

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