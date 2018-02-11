В авиакомпании рассказали о состоянии потерпевшего крушение Ан-148

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Претензий к техническому состоянию самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье 10 февраля, не было, сообщиает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы «Саратовских авиалиний» Елену Воронову.

«Нет», — сказала она на вопрос, были ли вопросы к техническому состоянию самолета.

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П ее словам, самолет 2010 года выпуска, в авиапарке авиакомпании находился с 2016 года.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. По предварительным данным ведомства, на борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

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