Полиция Одессы сняла примерзшего босыми ногами к крыше мужчину

Полиция Одессы сняла с крыши дома в частном секторе мужчину, примерзшего босыми ногами к металлическому покрытию одноэтажного здания. Об этом сообщает «Думская».

Около 22 часов 6 февраля патрульным поступило сообщение о том, что неизвестный сидит на крыше и не может спуститься. Его крики о помощи привлекли внимание соседей, которые и вызвали правоохранителей.

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Патрульные нашли механический подъемник, добрались до пострадавшего и освободили его из ледового плена.

«О причине пребывания на крыше мужчина пояснить ничего не мог. По всей видимости он сметал снег», – отметили в пресс-службе патрульной полиции и добавили, что мужчина был трезв.

Пострадавшему оказали первую помощь и передали сотрудникам медицинской службы, также прибывшим на место происшествия.

Ранее сообщалось, что раненый при перестрелке в Одессе полицейский умер в больнице.