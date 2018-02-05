На Филевской линии метро второй раз за сутки остановили движение из-за упавшего дерева

В Москве на Филевской ветке метро было остановлено движение поездов из-за упавшего дерева. Об этом сообщается в твиттере метрополитена.

«23.15 Филевская линия. Остановлено движение от Багратионовской до Кунцевской из-за упавшего с городской территории дерева. Ствол упал на поезд, в котором не было пассажиров», — говорится в сообщении.

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Позже в метрополитене сообщили, что благодаря слаженной работе сотрудников движение было оперативно восстановлено.

Утром 4 февраля движение поездов на Филевской линии также было заблокировано из-за упавшего дерева.