Наместник православного монастыря в Киеве попросил защиты у Трампа

Наместник Десятинного монастыря в Киеве архимандрит Украинской православной церкви Московского патриархата Гедеон (Харон) попросил помощи у украинских властей, международных организаций и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

«Мы обращались в Службу безопасности Украины, к мэру Киева и президенту Украины. Написали во все существующие органы власти. Включая международные инстанции. Обратились в Организацию Объединенных Наций. Обратились к послам многих государств. Также мы обратились к президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. С просьбой защитить Десятинный монастырь», — сказал Гедеон.

Ранее в Киеве прошла акция, участники которой требуют снести расположенный возле фундамента Десятинной церкви храм Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).