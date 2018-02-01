Неизвестный пострелял в банке в Москве и ушел ни с чем

Неизвестный устроил стрельбу в банке в Москве и потребовал деньги, после чего ушел, ничего не взяв. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает агентство городских новостей «Москва».

Инцидент произошел вечером 31 января в Зеленограде.

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«В помещение вошел гражданин в камуфляжной одежде и балаклаве, несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону монитора электронной очереди и потребовал передать ему деньги, но скрылся, ничего не взяв», — сказали в пресс-службе ведомства.

В результате инцидента никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о разбое, уточняется причиненный материальный ущерб.