Пострадавшего при нападении на школу в Улан-Удэ ребенка выписали из больницы

Одного из детей, пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ выписали из больницы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр медицины катастроф Бурятии.

«Одного ребенка выписали. Трое находятся в удовлетворительном состоянии. Возможно, новая информация появится после обхода. Одна девочка по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии, дышит самостоятельно, есть элементы сознания. Наблюдается незначительное улучшение», — сообщили в центре.

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Ранее сообщалось, что учеников класса школы в Улан-Удэ, на которых напал подросток, направят на реабилитацию.

19 января подросток с топором совершил нападение на школу в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ. Он ранил учителя и несколько учеников, а также бросил коктейль Молотова.