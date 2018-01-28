Установлена причина пожара в омском общежитии с пятью погибшими

Причиной пожара в общежитии в поселке Новоомский в Омской области, в результате которого погибли пять человек, стало возгорание электроплиты. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.

«По предварительным данным, причиной пожара стало воспламенение электроплиты, на которой пострадавший 23-летний парень около 05.20 стал готовить еду. Более точные причины пожара будут установлены в ходе пожарно-технической экспертизы», — сообщает ведомство.

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В результате пожара пострадали семь человек, трое из них госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку после пожара в общежитии в Омской области.