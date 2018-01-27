В Сочи подростки залезли на 180-метровую телевышку ради селфи

В Сочи подростки-руферы залезли на 180-метровую телевышку, чтобы сделать селфи, передает «Интерфакс».

Уточняется, что жители соседних домов, увидев, как подростки делают на телевышке селфи, вызвали спасателей и полицию.

«Спасатели помогли двум подросткам спуститься с телевышки Сочи», — рассказали в МЧС.

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Медицинская помощь руферистам не понадобилась. По предварительным данным, на вышку взобрались четыре подростка. Двое из них — мальчик и девочка — спустились с вышки самостоятельно до приезда экстренных служб.

Ранее врачи признали любовь к селфи психическим заболеванием.