Санитарка в Сочи объяснила, почему бросила пациента на улице

Санитарка Городской больницы Сочи, уволенная за то, что вместе с коллегой вывезла на улицу на кресле-каталке пациента и оставила его там, объяснила свой поступок, передает РИА «Новости».

По словам женщины, она вывезла пациента покурить и потом собиралась забрать обратно. Санитарка заявила, что мужчина вел себя очень агрессивно, мешал другим пациентам и сам попросил вывести его на улицу.

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«Он очень сильно и долго просил вывезти его на улицу покурить… Что я и сделала… Но я ни в коем случае не хотела бросать его на улице, хотела, чтобы он покурил, остыл, и вернуться за ним», — рассказала она.

Ранее Следственный комитет России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении работников сочинской больницы, которые вывезли из учреждения беспомощного пациента и бросили его на улице.