СК проводит проверку после пропажи судна «Восток» в Японском море

Следственный комитет проводит проверку по факту пропажи рыболовецкого судна «Восток» в Японском море, передает РИА «Новости» заявление старшего помощника руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте СК Дарьи Немцевой.

«В связи с потерей связи с судном «Восток» проводится процессуальная проверка по части 1 статьи 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта», — сказала Немцева.

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Она также отметила, что 24 января 2018 года в 21.32 мск получено сообщение о срабатывании аварийного радиобуя. Судно шло из Южной Кореи в порт Холмск.

Ранее сообщалось, что к месту поиска вылетели два вертолета — спасателей и военный.