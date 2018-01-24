Мертвый испанец очнулся в морге и отправился в тюрьму

Испанец Гонзало Монтойя, который отбывал срок в тюрьме за кражу железного лома, очнулся в морге, после чего снова вернулся в тюремную камеру. Об этом сообщает El Mundo.

7 января мужчину нашли в бессознательном состоянии. Несколько врачей осмотрели Монтойю и констатировали, что он мертв.

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После этого тело заключенного доставили в морг. Там мужчина очнулся и привлек внимание патологоанатомов, серьезно напугав медиков. Они признали, что он, скорее, жив.

Монтойю срочно доставили в больницу. Спустя две недели мужчина решил вернуться в тюрьму, хотя мог оставаться в больнице еще два месяца.

Семья заключенного полагает, что после случившегося Монтойю должны освободить. Родственники также намерены судиться.