«Хабаровских живодерок» перевели в колонию

Двух хабаровчанок, осужденных за жестокие убийства животных, перевели из СИЗО в колонию. Об этом сообщил пресс-секретарь УФСИН Хабаровского края Дмитрий Баданин, передает РИА «Новости».

«Орлова и Савченко, находившиеся в СИЗО, покинули территорию Хабаровского края. Так как на территории региона нет женских колоний для впервые попавших в места лишения свободы, отбывать наказание они будут в другом регионе», — сказал Баданин.

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Агентство со ссылкой на местные СМИ отмечает, что девушек, вероятно, отправили в колонию в Иркутской области.

В августе 2017 года двух девушек приговорили к четырем и трем годам заключения соответственно.