Роспотребнадзор предупредил туристов об опасной лихорадке в Нигерии

Роспотребнадзор предупредил о вспышке лихорадки Ласса в Нигерии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По данным Центра инфекционных заболеваний Нигерии — ЦИЗН (NCDC), в период с 18 по 24 декабря 2017 года в 7 штатах Нигерии зарегистрировано 8 случаев, подозрительных на геморрагическую лихорадку Ласса (из которых один — со смертельным исходом и один – с лабораторно подтвержденным диагнозом). Выявление случаев, подозрительных на лихорадку Ласса, продолжается во всех штатах, где уже зарегистрированы подозрительные или подтвержденные лабораторно случаи этого заболевания», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что число зарегистрированных в Нигерии случаев заболевания лихорадкой Ласса продолжало увеличиваться на протяжении всего 2017 года.

Роспотребнадзор подчеркивает, что вакцина от этой лихорадки не разработана.