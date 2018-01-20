В Италии кот унаследовал €30 тысяч и обедает креветками

В Италии кот по кличке Джерри унаследовал от хозяйки €30 тысяч, сообщает La Stampa.

По данным издания, женщина любила своего кота «больше всего на свете» и прописала в завещании, помимо прочего, что в случае болезни животного ее родственники обязаны не скупиться на ветеринаров и в случае необходимости продать драгоценности и антиквариат.

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Теперь Джерри ест креветки два раза в день и спит на четырех разных кроватях.

В 2015 году миллионерша из Нью-Йорка завещала создать трастовый фонд на сумму $100 тыс. для ухода за ее 32 австралийскими попугаями.