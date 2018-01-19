Башенный кран упал на жилой дом в Кирове

В результате падения башенного крана на жилой дом в Кирове один человек погиб, еще один пострадал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным источника, инцидент произошел на улице Мопра — на дом 110 упал башенный кран. Крановщик погиб, рабочий госпитализирован. Отмечается, что упавшим краном придавлен один автомобиль.

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Обстоятельства инцидента выясняются.

Как уточнили в МЧС, башенный кран упал на жилой двухэтажный кирпичный дом. К ликвидации последствий происшествия привлечены 25 человек и 14 единиц техники.