Против мэра Махачкалы завели уголовное дело

Мэр Махачкалы Муса Мусаев подозревается в превышении полномочий с ущербом более 80 млн рублей. Об этом сообщается на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении главы городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» Мусы Мусаева. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, в марте 2016 года Мусаев, превышая свои должностные полномочия, незаконно подписал постановление о предоставлении в собственность земельного участка за плату в размере 1 миллион 100 тысяч рублей.

На основании незаконного постановления регистрирующим органом в Единый реестр прав внесена запись о государственной регистрации права собственности на данный земельный участок за акционерным обществом. Согласно заключению специалиста рыночная стоимость указанного земельного участка составляет более 81 млн рублей.

В настоящее время по делу проводятся обыски и выемки соответствующей документации.

Мусаев занимает пост мэра с октября 2015 года.