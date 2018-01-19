СК опроверг данные о трех нападавших на школу в Бурятии

Следственный комитет сообщил, что нападавший на школу в Бурятии был один, передает РИА «Новости».

«На данный момент установлено, что напавший пришёл в школу один. Подозреваемый установлен и задержан. Он находится в больнице с ранением, так как пытался совершить суицид», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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До этого правительство Бурятии сообщало, что в школу проникли трое молодых людей.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело в отношении ученика одной из школ, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних).

Уточняется, что подросток задержан.