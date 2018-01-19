Напавший на школу в Улан-Удэ подросток пытался ранить себя ножом

Подросток, устроивший нападение на школу в Улан-Удэ, пытался причинить себе телесные повреждения. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, у девятиклассника был топор, которым он причинил телесные повреждения учителю и ученикам, и нож – им он пытался порезать себя», – сказал представитель прокуратуры.

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По его словам, в больницах находятся шесть пострадавших, среди них сам нападавший. Трое из них, в том числе учитель, находятся в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что нападавших на школу в Улан-Удэ было трое. Они вошли в школу под видом учеников, открыли дверь в кабинет, где шел урок, бросили туда зажигательную смесь и начали наносить удары тем, кто выбегал из кабинета.