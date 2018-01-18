Под Саратовом эвакуировали село из-за пожара на нефтепроводе

В Саратовской области произошло возгорание нефти после разлива на магистральном нефтепроводе ПАО «Транснефть», передает РИА «Новости» заявление начальника пресс-службы областного главка МЧС Наталии Куличенковой.

«В селе Красноармейском Энгельсского района произошло происшествие на магистральном нефтепроводе. Нет пока информации, что конкретно случилось, но происходит возгорание нефти в самом населенном пункте… », — сказала она.

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Также сообщается, что все жители села Красноармейское эвакуированы.

В селе, по предварительным данным, загорелись четыре жилых дома.