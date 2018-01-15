В СК назвали причину резни в пермской школе
Резня в пермской школе началась после драки двух подростков на ножах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Дерущихся попытались разнять преподаватели и другие школьники.
«Утром 15 января в одной из школ Мотовилихинского района Перми между двумя школьниками произошла драка с применением … ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения», — отметили в СК,
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Ранее сообщалось, что на школу могли напасть «двое преступников в масках».
Утром 15 января неизвестные напали на школу № 127, которая находится в Мотовилихинском районе города.
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