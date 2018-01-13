Спасатели обнаружили двоих погибших под развалинами котельной в Копейске

Спасатели обнаружили тела двоих погибших под завалами обрушившейся котельной на территории заброшенной шахты в Челябинской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на поисково-спасательную службу.

«На данный момент стало известно, что на территории заброшенного здания котельной (в поселке Бажово) под завалами найдены тела двоих погибших (мужчина и женщина)», — говорится в сообщении.

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По предварительной версии, погибшие разбирали металлический каркас на металлолом, из-за чего произошел обвал крыши и верхних перекрытий.

Инцидент произошел в поселке Бажова на территории заброшенной шахты «Подозерная».

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться от трех до четырех человек.