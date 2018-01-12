Берлускони поддержал Катрин Денев в вопросе домогательств

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони поддержал французскую актрису Катрин Денев, заявившую, что мужчины должны беспрепятственно «приударять» за женщинами, сообщает The Local.

«Это естественно, что женщины счастливы, когда мужчина ухаживает за ними. Я к этому не привык, так как это они обычно ухаживают за мной», – сказал 81-летний Берлускони, осужденный за секс с несовершеннолетней проституткой в 2013 году.

Реклама

Он добавил, что главное здесь – чтобы ухаживания были элегантными.

Ранее Катрин Денев отреагировала на скандалы с сексуальными домогательствами в киноиндустрии, заявив, что мужчины должны быть свободны в вопросе домогательств.