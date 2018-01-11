Суд освободил последователей «бога Кузи» от ответственности за сектантство

Пресненский суд Москвы освободил пятерых последователей Андрея Попова, именующего себя «богом Кузей», от ответственности за участие в секте, передает РИА «Новости».

«Уголовное дело в части подлежит прекращению в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности», — сказала судья.

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Судья прекратила дело по части 3 статьи 239 УК («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»).

Ранее прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против «бога Кузи» Андрея Попова за создание секты и мошенничество. Следствием установлено, что в сентябре 2007 года обвиняемый создал секту, деятельность которой связана с причинением вреда здоровью граждан. Ведомство отмечает, что для совершения преступлений «он провозгласил себя владыкой Романом — «богом Кузей».