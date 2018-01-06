В Татарстане при пожаре погибли дети

Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре трех человек в жилом доме, сообщает сайт СК.

Возгорание произошло в совхозе имени Воровского в Мензелинском районе республики, погиб мужчина и двое его несовершеннолетних детей.

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«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», – следует из сообщения.

По предварительным данным, мать мальчиков находилась на работе в ночной смене. Предположительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки или перегрев электроприборов.

Ранее был ликвидирован пожар в ресторане в центре Москвы.