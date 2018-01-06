В Татарстане при пожаре погибли дети
Следственный комитет России по Татарстану возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре трех человек в жилом доме, сообщает сайт СК.
Возгорание произошло в совхозе имени Воровского в Мензелинском районе республики, погиб мужчина и двое его несовершеннолетних детей.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», – следует из сообщения.
По предварительным данным, мать мальчиков находилась на работе в ночной смене. Предположительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки или перегрев электроприборов.
Ранее был ликвидирован пожар в ресторане в центре Москвы.