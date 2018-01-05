Задержанная в Латвии журналистка вернулась в Россию

Журналист ВГТРК Ольга Курлаева, которая была задержана в Латвии, вернулась в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мужа Курлаевой Анатолия.

«Да, только что въехала (в Россию)», — сказал муж Курлаевой.

Сообщается, что представители Латвии на автобусе доставили Ольгу на границу с Россией и передали российским пограничникам.

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«Обычные сотрудники (погранслужбы — ред.) обращались хорошо. Но наверху было принято решение максимально унизительно ее выдворить: несмотря на то, что она была готова оплатить самолет, ее отвезли ночью в пункт «Терехово», граница Латвии и России. Там и высадили», — заявил муж Курлаевой.

Ранее сообщалось, что Курлаевой не разрешили купить билет на самолет до Москвы.