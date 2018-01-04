В МИД Украины поездки в Россию сравнили с «билетом в один конец»

Департамент консульской службы МИД Украины назвал поездки украинцев в Россию «билетом в один конец». Об этом говорится в сообщении департамента в твиттере.

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и причинять муки родным?» — отметили в департаменте украинского МИДа.

Накануне Служба безопасности Украины заявила, что российские спецслужбы «ведут охоту» на украинских граждан на территории России.