Жители Камчатки первыми увидели новогоднее обращение Путина

Президент России Владимир Путин заявил, что относится к празднованию Нового года, как в детстве: с верой, что все загаданное в новогоднюю ночь исполнится. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведенную с ними, если будем больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости», — сказал Путин.

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Он отметил, что всех россиян объединяет приподнятое новогоднее настроение, а современные технологии помогают ощутить связь с родными и близкими, которые находятся далеко.

«Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь. Мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплоченность, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений», — добавил президент.

Он пожелал гражданам страны успехов, благополучия, а также «мира и процветания нашей великой России — нашей любимой и единственной».

Ранее сообщалось, что Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Рождеством и Новым годом.